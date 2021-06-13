Mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği eşi Aysel Kara hayatını kaybederken, kazayı yapan eş gözaltına alındı.

Dün saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Süleymanlar Mahallesi'nde mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın evinin önünde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı.

Tabancadan çıkan kurşun Süleyman Kara'nın karşısında duran eşi Aysel Kara'nın sağ göğüs kısmına isabet etti.

Süleyman Kara durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Aysel Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aysel Kara doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'daki muhtar, tabancasını temizlerken eşini öldürdü VİDEO

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Süleyman Kara ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Süleyman Kara adliyeye sevk edildi.













