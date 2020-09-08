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    Antalya'daki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

    Evlere ulaşmadan kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışması yaptı.
    • AA
    • 08.09.2020 - 17:23
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    Antalya'daki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi Gözler mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

    YANGIN, EVLERE ULAŞMADAN DURDURULDU

    Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler, yaklaşık 300 metre mesafedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

    Yaklaşık 5 hektar orman alanının zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için bölgede inceleme yaptı.

    Antalya daki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü #1

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    Antalya daki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü #4

    Antalya daki orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü #5

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