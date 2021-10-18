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Antalya'daki otobüste sosyal mesafe olmaması, yolcunun tepkisini çekti

Antalya'daki otobüste sosyal mesafe olmaması, yolcunun tepkisini çekti

Bindiği özel halk otobüsünde sosyal mesafe olmamasından şikayet eden yolcu, o anları kayıt altına alarak sitem etti.