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- Antalya'daki otobüste sosyal mesafe olmaması, yolcunun tepkisini çekti
Antalya'daki otobüste sosyal mesafe olmaması, yolcunun tepkisini çekti
Bindiği özel halk otobüsünde sosyal mesafe olmamasından şikayet eden yolcu, o anları kayıt altına alarak sitem etti.
- DHA
- 18.10.2021 - 17:59
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden kent merkezine yolan çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde gergin dakikalar yaşandı.
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığını iddia eden yolcular, şoförün fazla yolcu aldığını öne sürerek tepki gösterdi.
OTOBÜSÜN İÇİ TIKLIM TIKLIM
Yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım" diye paylaşım yaptı.