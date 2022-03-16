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    Antalya'daki psikolojik sorunlu kişi kardeşini bıçakla yaraladı

    Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.A., tartıştığı kardeşi Abdullah A.'yı göğsünden bıçaklayıp, ağır yaraladı. İ.A., gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 14:51
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    Antalya'daki psikolojik sorunlu kişi kardeşini bıçakla yaraladı

    Öğle saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6002 Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında aynı evde yaşayan İ.A. ile Abdullah A. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle mutfağa giden İ.A., aldığı bıçakla kardeşini göğsünden bıçakladı.

    Kanlar içinde yere yığılan Abdullah A., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Abdullah A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

    PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

    İhbarla adrese gelen polis ekibi, İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'nın, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

    Antalya daki psikolojik sorunlu kişi kardeşini bıçakla yaraladı #1

    Antalya daki psikolojik sorunlu kişi kardeşini bıçakla yaraladı #2

    Antalya daki psikolojik sorunlu kişi kardeşini bıçakla yaraladı #3


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