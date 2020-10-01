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    Antalya'daki PTT şubesinde soygun

    Şubeye giren ve elinde ekmek bıçağı bulunan kimliği belirsiz şüpheli “Borcum var, zaten cezaevine gireceğim” diyerek, kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı alıp, kaçtı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 08:10
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    Antalya'daki PTT şubesinde soygun

    Antalya’nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki güvenlik görevlisinin olmadığı ve tek kişinin çalıştığı PTT şubesine akşam saatlerinde başında şapka ve yüzünde maske ile giren kimliği belirsiz şüpheli, kasaya yöneldi.

    Kasada görevli Serpil Büyük (41), gelen kişiye ne işlem yapmak istediğini sordu.

    Bu sırada yanında getirdiği ekmek bıçağını Büyük'e doğrultan şüpheli, "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim. Kasadaki parayı ver" dedi.

    Antalya'daki PTT şubesinde soygun VİDEO

    5 BİN LİRAYI ALIP, KAÇTI

    Büyük, yaşadığı korkuyla kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı şüpheliye verdi. Parayı alan şüpheli, PTT şubesinden koşarak, kaçtı. Serpil Büyük ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Antalya daki PTT şubesinde soygun #1

    GÜVENLİK KAMERALARINDAN SOYGUNCUNUN EŞKALİ BELİRLENECEK

    Şubede çalışma yapan polis, Büyük'ün ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek, soyguncunun eşkalini belirlemeye çalışan polis ekipleri, geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Antalya daki PTT şubesinde soygun #2

    Antalya daki PTT şubesinde soygun #3

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