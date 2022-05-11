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Antalya'daki Rus kadın darbedildi
Konyaaltı sahilinde darbedilen yabancı uyruklu kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- 11.05.2022 - 16:09
- Güncelleme : 11.05.2022 - 16:37
Antalya'nın Konyaltı sahili 14 numaralı plaj yakınında yüzünde yara izleri ve gözünde şişlik bulunan yabancı uyruklu kadın, sahilde bulunan çalışanlardan yardım istedi.
İHA'nın haberine göre; görevliler, Rus kadının durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Darbedilen kadın tedaviye alındı
Konuşmayan ve ayakta güçlükle durabilen kadın, çalışanlar tarafından ambulansa getirildi.
Şüpheliler aranıyor
Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan kadın, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kadını darbeden şüpheli yada şüphelileri bulmak için başlattı.