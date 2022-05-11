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    Antalya'daki Rus kadın darbedildi

    Konyaaltı sahilinde darbedilen yabancı uyruklu kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
    • 11.05.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 16:37
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    Antalya'daki Rus kadın darbedildi

    Antalya'nın Konyaltı sahili 14 numaralı plaj yakınında yüzünde yara izleri ve gözünde şişlik bulunan yabancı uyruklu kadın, sahilde bulunan çalışanlardan yardım istedi.

    İHA'nın haberine göre; görevliler, Rus kadının durumunu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Darbedilen kadın tedaviye alındı

    Konuşmayan ve ayakta güçlükle durabilen kadın, çalışanlar tarafından ambulansa getirildi.

    Şüpheliler aranıyor

    Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınan kadın, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis, kadını darbeden şüpheli yada şüphelileri bulmak için başlattı.

    Antalya daki Rus kadın darbedildi #1

    Antalya daki Rus kadın darbedildi #2


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