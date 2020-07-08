Antalya’daki şaka cinayetinde karar çıktı

Eğlence merkezinde 'şaka olsun' diye doğrulttuğu silahıyla 41 yaşındaki arkadaşını başından tabancayla vurarak öldüren zanlı, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz 24 Kasım'da, Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Ali Laçin (41), Burak Sarıoğlu ve arkadaşı M.E., Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi'ndeki eğlence merkezine geldi.

Bir süre sonra Sarıoğlu, merkezden çıkarak araçtaki ruhsatsız tabancayı alıp, tekrar içeri girdi.

Laçin'i tabancayla başından vuran Sarıoğlu, olay yerinden kaçtı. Ali Laçin yaşamını yitirirken, Burak Sarıoğlu ise yaklaşık 10 kilometre uzakta polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Sarıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“ŞAKA OLSUN DİYE DOĞRULTTUM”

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten insan öldürmek' suçuyla yargılanan Burak Sarıoğlu, savunmalarında Ali Laçin’in sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, “Arkadaşım M.E. ile tavernaya gittik. Kapıda çalışanlarla karşılaştım. İş yeri sahibi Ş.K. ve M.A. ile bir süre sohbet ettik. Onlar içeri geçti. Maktulle ayaküstü sohbet etmeye devam ettik. Bana, 'Yine silahla mı geldin? Burada silah attırmayız' dedi. Ben de arabada bulunan, babamdan kalma şahsi silahı alıp, geri döndüm. Biz Türklerde bir anlayış vardır 'yapılmaz' deyince 'yaparım' içgüdüsüyle silahı şaka olsun diye doğrulttum. O esnada maktul koluma vurdu ve silah kendiliğinden ateş aldı. İstemeden gerçekleşen bu olaydan dolayı pişmanım.” diye ifade verdi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Burak Saroğlu dün son kez hakim karşısına çıktı. Sarıoğlu duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda yerlerini aldı.

Cumhuriyet Savcısı, Burak Sarıoğlu hakkında istediği 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet mütalaasını tekrarladı.

SANIK AVUKATI 'KAZA' DEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Onur Aktan, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, Ali Laçin’in silah konusunu açmaması halinde silahın ortaya çıkmayacağını belirterek, “Olayın kazayla olduğu çok açık. Tanıklar da aynı doğrultuda ifade vermişlerdir. Sanığın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ve tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.” dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS ALDI, 25 YILA İNDİRİLDİ

Burak Sarıoğlu ise son sözünde, üzgün olduğunu belirterek, “Kaza ile de olsa böyle olsun istemedim.” dedi. Mahkeme heyeti, Burak Sarıoğlu'nu önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığa iyi hal uygulayan heyet, cezayı 25 yıla indirdi.