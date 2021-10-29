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- Antalya'daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı
Antalya'daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı
Kar maskesiyle girdiği kuyumcu dükkanındaki çalışanı tabancayla vurarak 2 kilo altın ve bilezikle kaçan soyguncu, ekipler tarafından aranıyor.
- DHA
- 29.10.2021 - 10:56
- Güncelleme : 29.10.2021 - 11:50
Antalya'da kar maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek, iş yerinde çalışmakta olan Abuzer Atakan Gür'e tabanca doğrulttu.
İkili arasında bir süre yaşanan bağırışma sonucu soyguncu, Gür'ü göğüsünden vurdu.
2 KİLO ALTIN ÇALDI
Gür ağır yaralanırken, soyguncu dükkandaki 2 kilo altın ve bilezikleri alarak kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
VURULAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vurulan adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için arama başlattı.
Antalya'daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı VİDEO