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    Antalya'daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı

    Kar maskesiyle girdiği kuyumcu dükkanındaki çalışanı tabancayla vurarak 2 kilo altın ve bilezikle kaçan soyguncu, ekipler tarafından aranıyor.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 11:50
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    Antalya'daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı

    Antalya'da kar maskeli soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek, iş yerinde çalışmakta olan Abuzer Atakan Gür'e tabanca doğrulttu.

    İkili arasında bir süre yaşanan bağırışma sonucu soyguncu, Gür'ü göğüsünden vurdu.

    2 KİLO ALTIN ÇALDI

    Gür ağır yaralanırken, soyguncu dükkandaki 2 kilo altın ve bilezikleri alarak kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Antalya daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı #1

    VURULAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vurulan adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Antalya daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı #2

    Antalya daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı #3

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için arama başlattı.

    Antalya'daki soyguncu, kuyumcudaki çalışanı öldürerek 2 kilo altınla kaçtı VİDEO

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