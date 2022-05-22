Antalya'daki şüpheli siyah poşet mahalleliyi sokağa döktü

Bir vatandaşın 'poşette ceset var' demesi üzerine ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemeler sonucu poşetin içinden çöp çıktığını tespit etti.

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde derenin içerisinde siyah poşet gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra merdiven yardımıyla dereye indi.

Ceset değil çöp bulundu

Mahalle halkı olay anını meraklı gözlerle takip ederken ekipler, büyük bir dikkatle şüpheli poşeti açtı.Açılan poşet içerisinde çıkan çöp ise mahalle halkına rahat bir nefes aldırdı.

"Daha önce böyle bir poşet atılmamıştı bugüne kadar"

15 yıldır ikamet ettiği mahallede böyle bir olaya şahit olmadığını belirten Zekai Şimşek, "İkindi namazına giderken poşeti gördüm. Çarşıya gitmiştim sonra eve geldim. Akşam da haber edeyim mi etmeyeyim mi biraz tereddütte kaldım. Sonra aramaya karar verdim ve 112'yi aradım. Geldiler, baktılar çöpmüş. Çok şükür kötü bir şey çıkmadı. Çöp büyük olunca, ben 15 yıldır burada oturuyorum. Daha önce böyle bir poşet atılmamıştı bugüne kadar. Gönül rahatlığıyla yatacağız artık" diye konuştu.

"Sadece çöpmüş"

Şüpheli poşet içerisinde ceset olduğunun söylendiğini belirten İlyas Tüz ise, "Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ceset falan değilmiş çöpmüş sadece. Korkulan bir şey olmadı" şeklinde konuştu.