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    Antalya'daki tarlada drift attıkları traktör devrildi

    Girdikleri tarlada traktörle drift atan sürücü ve beraberindeki iki kişi, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 14:51
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    Antalya'daki tarlada drift attıkları traktör devrildi

    Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesi'ndeki bir tarlada 07 YF 660 plakalı traktörle drift yapıldı.

    Drist yapan Durmuş A.Y. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktördeki S.T. (19) ve R.Ç.D. (14) yaralandı.

    3 GENÇ YARALANDI

    Yaralı 3 kişi ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Antalya daki tarlada drift attıkları traktör devrildi #1

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