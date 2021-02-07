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- Antalya'daki tarlada drift attıkları traktör devrildi
Antalya'daki tarlada drift attıkları traktör devrildi
Girdikleri tarlada traktörle drift atan sürücü ve beraberindeki iki kişi, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.
- DHA
- 07.02.2021 - 14:51
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesi'ndeki bir tarlada 07 YF 660 plakalı traktörle drift yapıldı.
Drist yapan Durmuş A.Y. (21) direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktördeki S.T. (19) ve R.Ç.D. (14) yaralandı.
3 GENÇ YARALANDI
Yaralı 3 kişi ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.