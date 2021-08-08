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    Antalya'daki uçurumda ölü bulunan genç, Samsun'da defnedildi

    Kaybolan ve 20 metrelik uçurumda cesedi bulunan 26 yaşındaki Samet Işıtan, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 17:31
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    Antalya'daki uçurumda ölü bulunan genç, Samsun'da defnedildi

    Geçen hafta cumartesi günü, Antalya Çıralı’da bir kampinge yerleşen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos sabahı buradan ayrılarak yürüyüşe çıktı.

    Kendisinden haber alınamayan Işıtan hakkında 3 Ağustos'ta kayıp başvurusu yapılmasının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

    UÇURUMDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Samet Işıtan'ın cansız bedeni, dün akşam saatlerinde 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma tarafından bulundu.

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    YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Memleketi Samsun'a getirilen Samet Işıtan’ın cenazesi, Atakum ilçesi Vadiler Sitesi'ndeki evinde helallik alınmasından sonra Terme ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

    Cenaze töreninde, babası İhsan Işıtan ile ablaları Nur ve Gülcan Işıtan, Samet'in fotoğrafına bakarak mezarı başında ağladı.

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