Antalya'daki uyuturucu satıcısı suçüstü yakalandı

Emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada yakalanan H.Ş., gözaltına alınarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya'da H.Ş., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

İHA'nın haberine göre; Polis ekipleri tarafından bir süre takibe alınan H.Ş., Alanya otogarında buluşup, daha sonra ara sokakta uyuşturucu madde sattığı İ.Ş. ve B.K. ile gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

H.Ş.’nin üst aramasında 32 adet uyuşturucu hap, ev aramasında ise 47,80 gram metamfetamin ve hassas terazi; uyuşturucu madde satın alan iki şüphelinin üzerinden ise toplamda 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



