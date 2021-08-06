10 gündür devam eden orman yangınları nedeniyle Manavgat ilçesinde bulunan binlerce yıllık Lyrbe Antik Kenti harabeye döndü. Antik kentteki ağaçlar kül olurken duman ve is, kalıntıları siyaha boyadı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları 28 Temmuz Çarşamba saat 12.05’te başladı.

7 vatandaşın ölümüne neden olan alevler yalnızca doğa ve hayvanlar değil, bölgedeki binlerce yıllık tarihe de zarar verdi.

İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan ve Helenistik çağda milattan önce 3’üncü yüzyılda kurulan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi.

AĞAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Mahallenin üst kısmından başlayan Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar, yangından dolayı küle döndü.

Antik kentte en büyük yapının yer aldığı Agora kısmında da küçük yangın izlerine rastlandı.

AĞAÇLAR KEMERLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ayrıca dış kısımda kalan duvarlarda yangın izleri ve is meydana geldi.

Agoranın güney kısmında yer alan kemerler de yanan ağaçlardan ve alevlerden zarar gördü.

Ağaçların, kemerlerin üzerine devrildiği görüldü.

Antalya’daki yangınlar Lyrbe Antik Kenti'ni etkiledi VİDEO



KOZALAKLAR KALINTILARIN İÇİNİ DOLDURDU

Antik kentte bazı noktalardaki kalıntılarda çökmeler meydana geldi.

Ağaçlardan düşen kozalaklar kalıntıların içini doldurdu.

Antik kent içindeki hamam, sarnıç, agora ve tapınak renk değiştirerek simsiyah oldu.

SARNIÇ KÜLLE DOLDU

Kent içinde yer alan ve çevresi telle kapatılan sarnıcın olduğu alan da yangından etkilendi.

Sarnıcın içine küller doldu, tabelalar karardı.

Antik kentin girişinin de karardığı görüldü.