Euro
9.7583
0.94%
Dolar
8.3154
1.41%
Altın
451.37
0.1%
Borsa
1.393
0.05%
Bitcoin
475.445
3.43%
EXEN Coin
22.08
-3.91%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Antalya'daki yerleşik yabancılardan maskesiz parti

    Doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'daki yerleşik yabancılardan maskesiz parti

    Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak.

    Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor.

    Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı.

    NE MASKE NE MESAFE

    Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi.

    Partiye katılanların halay da çektiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

    Antalya'da yerleşik yabancılardan maskesiz parti İZLE

    Antalya daki yerleşik yabancılardan maskesiz parti #1

    Antalya daki yerleşik yabancılardan maskesiz parti #2

    Antalya daki yerleşik yabancılardan maskesiz parti #3

    Antalya daki yerleşik yabancılardan maskesiz parti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir