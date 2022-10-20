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    Antalya'daki yerli ve yabancı turistlere ceza yağdı

    Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kask takmadan motosiklet kullanan turist ve yerleşik yabancılara para cezası kesildi.
    • 20.10.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 16:46
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    Antalya'daki yerli ve yabancı turistlere ceza yağdı

    Antalya'nın Manavgat ilçe emniyet ekipleri, motosiklet kask ve toplu taşıma araçları kapsamında denetim başlattı.

    İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan araç sürücülerine, ihlal ettiği madde doğrultusunda cezai işlem uygulandı.

    Kasksız karı kocaya ceza

    Orman İşletme Müdürlüğü önünde yapılan denetimde, önlü arkalı giden ve kaskları olmadığı için durdurulan 2 motosikletin sürücüsünün, Ilıca Mahallesi'nde ikamet ettiği ve Alman vatandaşı karı-koca oldukları belirlendi.

    Pasaport ve ehliyetten yapılan kontrolde, Türkiye’ye giriş yapmasının üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiği belirlenen kadın sürücüye 749 TL para cezası uygulanırken, üzerinde sürücü belgesi bulunmayan erkek sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan, motosiklet sahibine ise ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 3 bin 674’er TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

    Ayrıca her iki sürücüye de kasksız motosiklet kullanmaktan 192’şer TL para cezası uygulandı.

    Her yakalamada 749 TL ceza uygulanacak

    Ekipler, yabancı uyruklu aileyi, Türkiye’de ikamet etmeye devam etmeleri durumunda ya sürücü belgelerini değiştirmeleri ya da Türkiye’den giriş-çıkış yapmaları, aksi taktirde her yakalamada 749 TL ceza uygulanacağı konusunda uyardı.

    Sürücü kaskı takmadı, yolcu taktı

    Manavgat’ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıkları öğrenilen ve kiraladıkları motosikletle Manavgat ilçe merkezine gelirken trafik denetimine takılan Alman çiftten motosikleti kullanan erkeğin kask olmasına rağmen takmadığı, yolcunun ise kask taktığı gözlendi. Motosiklet sürücüsüne, kask takmamaktan 192 TL para cezası uygulandı.

    Antalya daki yerli ve yabancı turistlere ceza yağdı #1

    Ekipleri görünce yolunu değiştirdi

    Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, trafik ekiplerini görünce yolun karşısına geçip kaldırımda yoluna devam eden ve ehliyetinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne, ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve kaldırımda sürmek suçlarından 4 bin 297 TL para cezası uygulandı.

    Durdurulan motosiklet sürücüsü Aziz Çetin'e ise yetersiz ehliyetten bin 823 TL idari para cezası uygulandı.

    "Motosikletimin 650 CC olduğunu bilmiyordum"

    Aziz Çetin, A-2 ehliyeti olduğu için rahat bir şekilde motosiklete bindiğini belirterek, “Ben kullandığım motosikletin 650 CC olduğunu bilmiyordum. Meğer A-2 ehliyeti 500 CC’ye kadar olan motosikletleri kullanabiliyormuş. Böylelikle bunu da öğrenmiş olduk. Yapacak bir şey yok, cezamızı ödeyeceğiz.” dedi.

    Antalya daki yerli ve yabancı turistlere ceza yağdı #2

    Antalya daki yerli ve yabancı turistlere ceza yağdı #3

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