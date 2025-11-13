Antalya'dan çalınan otomobil Kayseri'de yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan S.K., yönetimindeki otomobille kaçtı.

Polis ekipleri tarafından kıstırılan S.K., bu kez de otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan S.K. gözaltına alındı.

OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI

Yapılan kontrollerde S.K.'nin ehliyetsiz olduğu ve sürücüsü olduğu otomobilin de Antalya'nın Kepez ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.K.'ye ehliyetsiz araç kullanma suçundan da 18 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla soruşturma başlatıldı.