Abone ol: Google News

Antalya'dan çalınan otomobil Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz, otomobilin ise Antalya'dan çalıntı olduğu belirlendi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 04:33
Antalya'dan çalınan otomobil Kayseri'de yakalandı
  • Kayseri'de dur ihtarına uymayan S.K., araçla kaçtı ancak yakalandı.
  • S.K.'nin ehliyetsiz olduğu ve aracın Antalya'dan çalıntı olduğu tespit edildi.
  • S.K.'ye ehliyetsiz araç kullanma nedeniyle para cezası verildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan S.K., yönetimindeki otomobille kaçtı.

Polis ekipleri tarafından kıstırılan S.K., bu kez de otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan S.K. gözaltına alındı.

OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI

Yapılan kontrollerde S.K.'nin ehliyetsiz olduğu ve sürücüsü olduğu otomobilin de Antalya'nın Kepez ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan S.K.'ye ehliyetsiz araç kullanma suçundan da 18 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri