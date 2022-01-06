Antalyalı aile kızlarından günlerdir haber alamıyor

Markete çıkıp geri dönmeyen 14 yaşındaki kızlarının husumetlileri tarafından kaçırıldığını öne süren aile, yardım çağrısında bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’nde yaşayan J.G. (14), 2 Ocak'ta market alışverişi için çıktığı evine bir daha dönmedi.

Kızlarından haber alamayan Ebru ve Yılmaz G. çifti, polise başvurdu.

'HUSUMETLİLER KAÇIRDI' İDDİASI

Anneyle baba, polise kızlarının husumetli oldukları anne G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Bunun üzerine gözaltına alınan G.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.K.'nin ise firari olduğu öğrenildi.

"MESAJLARLA TEHDİT EDİLİYORUZ"

Kızlarının kaçırıldığı yönünde şikayetçi olmaları üzerine G.K.'nin ortak tanıdıkları aracılığıyla "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj gönderdiğini ileri süren Ebru G, şöyle konuştu:

"Kızımın sesini duyamıyorum. Bizi tehdit ediyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. 'Şikayetinizi geri çekin, kızınızı teslim edeceğiz' diyorlar. Kızımın şu anda zor durumda olduğuna inanıyorum.

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"KIZIMI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRACAKLAR, YARDIM İSTİYORUM"

Kızımı uyuşturucu maddeye alıştıracaklar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaç gündür ölüyorum. Kafamı duvardan duvara vurdum. Halim kalmadı. Kızımı istiyorum. Bütün yetkililerden yardım bekliyorum. Ne olur yardım edin."





"KAÇ GÜNDÜR KARAKOLLARDAYIZ, HABER BEKLİYORUZ"

Baba Yılmaz G. de kızının lise öğrencisi olduğunu, sağ salim bulunmasını istediklerini belirterek, "Şu anda kızımın başına ne geleceği belirsiz. Yalvarıyorum, yardım edin. Kaç gündür karakollarda, adliyelerdeyiz. Geliyoruz, gidiyoruz, bir sonuç alamıyoruz." dedi.