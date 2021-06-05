Antalyalı Yağız'ın köpek saldırısına uğradığı anlar

Sevmek istediği köpek tarafından ısırılarak hastanelik olan 3 buçuk yaşındaki çocuğun yaşadığı korkunç anlar kameraya yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 639 Sokak üzerinde annesi Mediha Nur Çetin ile beraber bekleye 3,5 yaşındaki Yağız, çevredeki kurt köpeğini sevmek isterken saldırıya uğramıştı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım istemişti. Küçük Yağız, bu sırada ise başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde kurtulmuştu.

Antalya'da köpek saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

KAFASINA VE KOLLARINA 50'YE YAKIN DİKİŞ ATILDI

Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50’ye yakın dikiş atılmıştı. Olayın ardından baba Serhat Çetin, sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin sahipleri hakkında polise şikayette bulunmuştu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olaydan 3 gün sonra ise saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Yağız’ın bir ara annesinin yanından ayrılıp köpeğin yanına doğru gittiği ve ardından saldırıya uğradığı anlar yer aldı. Saldırıyla birlikte çevredekilerin olay yerinde yardıma koşması da görüntülere yansıdı.