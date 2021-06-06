Vatandaşların oyun oynayıp, göbek attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde çekilen görüntüler pandemi öncesini aratmadı.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayıp sokak ortasında müzik eşliğinde eğlenen grubun görüntüleri, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

50 KİŞİLİK GRUP EĞLENCE YAPTI

İnsidans haritasında 100 bin kişide 32,53’lük oranıyla en az covid-19 vakasının görüldüğü Antalya’da, dün akşam cep telefonuyla çekilen görüntüler, yaz eğlencelerini anımsattı.

Kadın ve erkeklerin olduğu 50’ye yakın kişi, canlı müzik eşliğinde oyun oynadı, göbek attı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, çoğunluğu maskesiz olan grubun zaman zaman da sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Antalyalılar canlı müzik eşliğinde pandemiyi unuttu VİDEO