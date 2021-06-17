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    Antalya'nın 'Binbir surat' lakaplı hırsızına gözaltı

    Hırsızlık yaparken giydiği kıyafetler nedeniyle adı 'binbir surat'a çıkan ve birçok olayın faili olarak aranan şüpheli, çaldığı motosikletle gezerken yakalandı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 17:14
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    Antalya'nın 'Binbir surat' lakaplı hırsızına gözaltı

    Manavgat’ın yanı sıra Alanya’da da çok sayıda motosiklet ve açıktan hırsızlık olayının faili olarak aranan, 14 Haziran akşamı 1’er saat arayla 3 hırsızlık yapan Barış K., polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Şüpheli Barış K., Yayla Mahallesi'nden Barbaros Bulvarı'na çıkmak isterken polisten kaçamadı.

    TANINMAMAK İÇİN KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

    Polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, güçlükle yakalanarak kelepçelendi. 3 gün önce çaldığı motosikletle yakalanan Barış K.'nin dikkat çekmemek için üzerinde Belediye Fen İşleri ve Temizlik ekiplerinin giydiği fosforlu yelek ile başında kask olması dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde 3 ayrı tur otobüsünden kablo çalmak suçundan mahkeme tarafından araması da bulunan Barış K.'nin 3 gün önce çaldığı motosiklet ile 10 Haziran tarihinde jandarma bölgesinden çaldığı motosiklet, sakladığı yerde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

    Antalya nın Binbir surat lakaplı hırsızına gözaltı #1

    LAKABI 'BİNBİR SURAT'

    Barış K.'nin hem dikkat çekmemek hem de sokağa çıkma yasağına takılmamak için son günlerde yaptığı hırsızlıklarda sokağa çıkma yasağı olmayan fırıncı ve kurye kıyafetleri giydiği belirlendi. Kıyafetler nedeniyle uzun süredir yakalanamayan Barış K.'nin 'binbir surat' olarak adlandırıldığı bildirildi. Barış K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Antalya nın Binbir surat lakaplı hırsızına gözaltı #2

    MOTOSİKLETTEN HIRSIZLIK MALZEMELERİ ÇIKTI

    Barış K.'nin kullandığı motosikletin oturağının altında bulunan bölmede hırsızlık olaylarında kullandığı eldivenler, şapka, maket bıçağı, bant ve poşet içerisinde çalıntı olduğu belirlenen kablolar ele geçirildi.

    Antalya'nın 'Binbir surat' lakaplı hırsızına gözaltı VİDEO

    Antalya nın Binbir surat lakaplı hırsızına gözaltı #3

    Antalya nın Binbir surat lakaplı hırsızına gözaltı #4

    Antalya nın Binbir surat lakaplı hırsızına gözaltı #5

    Antalya nın Binbir surat lakaplı hırsızına gözaltı #6

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