Antalya'nın 'Binbir surat' lakaplı hırsızına gözaltı

Hırsızlık yaparken giydiği kıyafetler nedeniyle adı 'binbir surat'a çıkan ve birçok olayın faili olarak aranan şüpheli, çaldığı motosikletle gezerken yakalandı.

Manavgat’ın yanı sıra Alanya’da da çok sayıda motosiklet ve açıktan hırsızlık olayının faili olarak aranan, 14 Haziran akşamı 1’er saat arayla 3 hırsızlık yapan Barış K., polis ekiplerini harekete geçirdi.

Şüpheli Barış K., Yayla Mahallesi'nden Barbaros Bulvarı'na çıkmak isterken polisten kaçamadı.

TANINMAMAK İÇİN KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, güçlükle yakalanarak kelepçelendi. 3 gün önce çaldığı motosikletle yakalanan Barış K.'nin dikkat çekmemek için üzerinde Belediye Fen İşleri ve Temizlik ekiplerinin giydiği fosforlu yelek ile başında kask olması dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde 3 ayrı tur otobüsünden kablo çalmak suçundan mahkeme tarafından araması da bulunan Barış K.'nin 3 gün önce çaldığı motosiklet ile 10 Haziran tarihinde jandarma bölgesinden çaldığı motosiklet, sakladığı yerde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

LAKABI 'BİNBİR SURAT'

Barış K.'nin hem dikkat çekmemek hem de sokağa çıkma yasağına takılmamak için son günlerde yaptığı hırsızlıklarda sokağa çıkma yasağı olmayan fırıncı ve kurye kıyafetleri giydiği belirlendi. Kıyafetler nedeniyle uzun süredir yakalanamayan Barış K.'nin 'binbir surat' olarak adlandırıldığı bildirildi. Barış K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MOTOSİKLETTEN HIRSIZLIK MALZEMELERİ ÇIKTI

Barış K.'nin kullandığı motosikletin oturağının altında bulunan bölmede hırsızlık olaylarında kullandığı eldivenler, şapka, maket bıçağı, bant ve poşet içerisinde çalıntı olduğu belirlenen kablolar ele geçirildi.

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