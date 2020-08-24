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    Antalya'da bir genç tartıştığı annesini satırla rehin aldı

    Kullandığı ilaçlar yüzünden halüsinasyon gördüğü ve eşi ile yaşadığı sorunlardan annesini sorumlu tuttuğu öne sürülen 22 yaşındaki genç, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.08.2020 - 16:10
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    Antalya'da bir genç tartıştığı annesini satırla rehin aldı

    İddiaya göre kullandığı ilaçlar nedeniyle halüsinasyon gören 22 yaşındaki Onur Y., eşi ile yaşadığı sorunlardan annesi Dudu T.’yi sorumlu tutarak, tartışmaya başladı.

    Kısa süren tartışma sonunda Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1113. Sokak’taki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde bulunan satırı alan Onur Y., annesi Dudu T.’yi rehin aldı.

    Gürültüyü duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Onur Y.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürdü. Olay sonrası komşularına giden Dudu T., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

    Antalya da bir genç tartıştığı annesini satırla rehin aldı #1

    Antalya da bir genç tartıştığı annesini satırla rehin aldı #2

    Antalya da bir genç tartıştığı annesini satırla rehin aldı #3

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