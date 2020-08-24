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Antalya'da bir genç tartıştığı annesini satırla rehin aldı

Antalya'da bir genç tartıştığı annesini satırla rehin aldı

Kullandığı ilaçlar yüzünden halüsinasyon gördüğü ve eşi ile yaşadığı sorunlardan annesini sorumlu tuttuğu öne sürülen 22 yaşındaki genç, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.