Antalya'nın içme suyu kaynağından torba torba çöp çıktı

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kırkgöz kaynağı, piknikçilerin atıklarıyla çöplüğe döndü. Dalış yapan grup, çıkardıkları çöpleri taşımakta zorlandı.

Antalya'nın Düden Şelalesi kaynağı olan Kırkgöz'de dip temizliği çalışması yapıldı.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük oranda karşılandığı Kırkgöz kaynağı, Döşemealtı ilçesinde denizden 30 kilometre uzaklıkta ve 45 bin metrekarelik alanı kaplıyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun öğrencileri ile oluşturduğu 10 kişilik ekip, 2 saatte hem dip temizliği yaptı hem de kirliliği görüntüledi.

Çöp torbasını taşımakta zorlandılar

Temizlik sonrası torbalarla çıkarılan çöpler ise şaşırttı. Öğrencilerden bazıları, torbaları taşımakta zorlanırken halı, lastik, cam ve plastik şişeler, sigara izmaritleri, teneke parçaları çıkarıldı.

Çöpler geri dönüştürülecek

Döşemealtı Belediyesi temizlik personeli de çıkan çöpleri ayrıştırıp, geri dönüşüm için konteynerlere doldurdu.

"İnsanın doğaya nasıl acımasızca davrandığını gördük"

Dip temizliğinin sıklıkla yapıldığını ve çıkarılan çöplerin sık sık sergilenerek bilinç oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Dipte yine çöp ve insanın doğaya nasıl acımazsızca davrandığını gördük. Antalya'ya hayat veren bir nokta burası ancak piknik yapanlar, çöplerini olduğu gibi buraya atıyor. El birliğiyle temizledik. Burayı kirletmemek lazım. Şehrin altından geçen suları da kirletiyor." dedi.

"Farkındalı oluşturamadık"

AÜ Su Altı Topluluğu üyesi olan ve dip temizliğine katılan Mehmet Alagöz de 'Temiz Deniz Temiz Nefes Projesi' kapsamında dalış yaptıklarını ve kirliliği gördüklerini söyledi. Alagöz, Kırkgöz'e sık sık dalarak temizlik yaptıklarını ancak farkındalık oluşturamadıklarını kaydetti.































