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    Antalya'ya giden hayvancı, dolandırıcıların tuzağına düştü

    Daha çok para kazanacağına inanarak Samsun'ndan Antalya'ya giden hayvancı, kendisinden habersiz küçükbaş hayvanlarının satılmasıyla dolandırıldığını anladı. Jandarma, çalınan hayvanları buldu.
    • 02.07.2022 - 15:47
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    Antalya'ya giden hayvancı, dolandırıcıların tuzağına düştü

    Samsun’da yaşayan 50 yaşındaki küçükbaş hayvan yetiştiricisi Y.D., sosyal medya üzerinden 24 yaşındaki M.K. ile tanıştı.

    M.K., 131 küçükbaş hayvanı olan yetiştirici Y.D.’ye bu hayvanları daha fazla paraya satabileceğini söyleyerek Antalya'ya çağırdı.

    Genç dolandırıcı, Samsunlu hayvancıyı Manavgat Çardak Mahallesi’ndeki ikametine davet etti.

    Kendisini çağıran kişinin evinde kaldı

    Bunun üzerine Y.D., hayvanlarını da alarak şahsın ikametine geldi. 30 Haziran’da Y.D., 26 hayvanını M.K. ve onun kardeşi M.K. (26) ile birlikte Serik’te bulunan hayvan pazarına götürdü. Bu sırada Y.D.’nin diğer hayvanları, M.K.’nın ikametinde kaldı.

    Antalya ya giden hayvancı, dolandırıcıların tuzağına düştü #1

    Hayvanlarını habersiz sattılar

    M.K., pazar yerinden ayrılarak köyde bıraktıkları 51 hayvanı Y.D.’den habersiz şekilde sattı. Bu satış karşılığında M.K.’nın kendisine herhangi bir para vermediğini beyan eden Y.D., jandarma karakoluna gelerek şahıstan şikâyetçi oldu.

    Antalya ya giden hayvancı, dolandırıcıların tuzağına düştü #2

    Hayvanlar sahiplerine teslim edildi

    Tasagil Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte konuyla ilgili araştırma yaptı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda M.K. ve M.K.’nın 51 adet küçükbaş hayvanı R.U.’ya (37) sattıkları, R.U.’nun ise bu hayvanları aynı gün Ö.B. (31) isimli şahsa sattığı tespit edildi. Bahse konu hayvanlar Antalya il merkezinde Manavgat JASAT ve Asayiş Şube JASAT ekiplerince bulundu ve sahibine teslim edildi.

    Şüpheliler M.K. ve M.K., 2 Temmuz’da Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

    Antalya ya giden hayvancı, dolandırıcıların tuzağına düştü #3

    Antalya ya giden hayvancı, dolandırıcıların tuzağına düştü #4


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