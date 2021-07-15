Antalya'ya tatile gelen gurbetçiler kaza yaptı: 1 ölü

Almanya'dan Türkiye'ye 2 arkadaşı ile birlikte tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı, Side Bulvarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazada sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Almanya’dan tatil için Side’ye gelerek bir otele yerleşen, ardından kiraladıkları otomobille Alanya’ya gezmeye çıkan gurbetçiler kazaya karıştı.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu istikametinden gelip Celal Bayar Bulvarı istikametine gitmekte olan Salih Can Ö.’nün kullandığı otomobil, Side Bulvarı üzerinde Anadolu Hastanesi önünde kavşakta refüje çarptı.

Patlak lastikle yola devam eden sürücü, 40 metre ileride yol kenarında park halindeki tur otobüsüne sol arka kısmından çarptı.

3 ARKADAŞ YARALANDI

Ön kısmı otobüsün altına girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Salih Can Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammed Sait Tuncel ve Haydar Bozdağ araç içerisinde sıkıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilden çıkarılarak Anadolu Hastanesine kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Muhammed Sait Tuncel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

YÜKSEK PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından aracı kendisinin kullandığını kabul etmeyen Salih Can Ö., kendisini araçtan çıkaran sağlık görevlilerinin verdiği bilgi doğrultusunda aracı kullananın kendisi olduğunu kabul etti.

Yapılan kontrolde Salih Can Ö.’nün 165.6 promil alkollü olduğu belirlendi.







