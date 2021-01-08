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    Antalya'ya tatile gelen Şilili turist, evde ölü bulundu

    Arkadaşı ile birlikte Türkiye'ye tatil yapmaya gelen Bastian İgnacio, kaldığı evde ölü bulundu.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 15:55
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    Antalya'ya tatile gelen Şilili turist, evde ölü bulundu

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesine tatile gelen Şili uyruklu turist, internet ortamında tanıştığı bir arkadaşı vasıtasıyla yaklaşık bir ay önce Gazipaşa’ya gelen Bastian İgnacio’dan (30) birkaç gündür haber alamayan ailesi, durumu arkadaşına bildirdi.

    Arkadaşı Bastian’ın evine gitti ancak kapıyı açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi.

    TATİL İÇİN GELDİ, ÖLÜ BULUNDU

    Olay yerine gelen Jandarma, kapıyı kırarak içeri girdiğinde Bastian’ın cansız bedenine rastladı.

    Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bastian’ın cesedi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Antalya ya tatile gelen Şilili turist, evde ölü bulundu #1

    Antalya ya tatile gelen Şilili turist, evde ölü bulundu #2

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    Antalya ya tatile gelen Şilili turist, evde ölü bulundu #4

    Antalya ya tatile gelen Şilili turist, evde ölü bulundu #5

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