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    Antalya'yı hortum vurunca, serası hasar gören kadın gözyaşı döktü

    Dün akşam saatlerinde yaşanan hortum seraları yerle bir ederken, maddi hasara yol açtı. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirten çiftçi Gülcan Kurulmaz, gözyaşlarına hakim olamadı.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 13:01
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    Antalya'yı hortum vurunca, serası hasar gören kadın gözyaşı döktü

    Antalya'nın Aksu ilçesinde akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen hortum, seraları yerle bir etti.

    Bölgede ekili alan ve ihracata gönderilecek seralardaki çok sayıda ürün kullanılamaz hale geldi.

    Sera demirlerini yerinden söken, elektrik direklerini ve ağaçları deviren hortum, ilçede yaklaşık 350 dekar örtü altı alanda hasara yol açtı.

    HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

    Bir evin çatısını uçuran hortum içeride yaşayanlara korku dolu anlar yaşatırken, hafif yaralanmalarına da sebep oldu. Yaralılar, dün gece sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hortumun yaşandığı bölgede Aksu Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

    Antalya yı hortum vurunca, serası hasar gören kadın gözyaşı döktü #1

    "SAVAŞA ÜZÜLÜRKEN FELAKETİ YAŞADIK"

    Gözyaşları içerisinde yaşananları anlatan 21 yaşındaki genç üretici Gülcan Kurulmaz, “Umutlarımız yıkıldığı yerdeyiz. Bunlara baktığımız kadar kendimize bakamıyorduk. Allah’tan geldi, yapacağımız hiçbir şey yok. Savaş çıktı diye üzülürken bunu yaşadık. Kaliforniya biberi üretiyoruz. Bu ürünler yurt içinde satılmıyor, yurt dışında satılıyor. Savaş oldu ürünler satılmıyor diye üzülüyorduk. Bir anda oldu, şok içindeyiz. Seli, dolusu oldu bunu hiç yaşamadık. Hayattayız şükür, seranın içinde de olabilirdi. Ürünlerimizin ermesini bekliyorduk. Sıcak demeden, soğuk demeden bunları yetiştiriyorduk.” diye konuştu.

    Antalya yı hortum vurunca, serası hasar gören kadın gözyaşı döktü #2

    "BİRKAÇ UÇAK DÜŞÜYOR GİBİ SES ÇIKTI"

    Korku dolu anları anlatan üretici Süleyman Kurulmaz, “Akşam rüzgar şiddetli bir şekilde esiyordu. Bir anda farklı bir gürültü geldi. Uçaklar düşüyor sandım. Birkaç dakika içinde yaşandı. Varımız yoğumuz birkaç saniyede 13 dekar ekili alanımız yerle bir oldu. zamanı geldikçe ürünleri topluyorduk. Gecemiz gündüzümüz üretmekle geçti. devletimizin desteğiyle ayağa kalkacağız. Canımıza gelmediğine dua ediyoruz en büyük temennimiz o.” dedi.

    Antalya yı hortum vurunca, serası hasar gören kadın gözyaşı döktü #3

    "SERAMIZ YERLE BİR OLDU"

    Üretici Süleyman Şen, “Evimizin önünden bir uğultu geçti. Koştuk geldik, baktık buralar yerle bir olmuş. 5 dekar alanda kapya biberi ekiliydi. Seramız yerle bir oldu geçti. Yapacak bir şeyimiz yok.” şeklinde konuştu.

    Antalya yı hortum vurunca, serası hasar gören kadın gözyaşı döktü #4

    "BU HORTUM BELİMİZİ BÜKTÜ"

    Üretici Ali Karagün ise, “Kurşunlu Yörükler Mahallesi'nde oturuyoruz. Akşam saat 21.00’de şiddetli bir fırtına ve hortum oldu. 2 dekar seramız yıkıldı, evimiz göçtü. Çatımız uçtu. Devletimizden destek istiyoruz. İşte çiftçilik bu. Her şeye pahalı diyorlar ama 2 dekar yerden ne kazanacağız. İşte durum ortada. İnsanlar sebze fiyatları pahalı diyorlar ama çiftçinin neler yaşadıklarını bilmiyorlar. Binlerce sera yerle bir oldu. Halimize şükür yaşıyoruz. Bu olay belimizi büktü.” ifadelerini kullandı.

    Antalya yı hortum vurunca, serası hasar gören kadın gözyaşı döktü #5

    Antalya yı hortum vurunca, serası hasar gören kadın gözyaşı döktü #6


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