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    Antik kentte kazı yaparken fotokapana yakalandılar

    Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi fotokapanla yakalandı.
    • AA
    • 03.06.2020 - 23:00
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    Antik kentte kazı yaparken fotokapana yakalandılar

    Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Zorzilla Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan üç kişi fotokapan yardımıyla yakalandı.

    Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 3 bakır çubuk, 8 işaretleme çivisi, 25 metre elektrik kablosu, 1 av tüfeği mermisi, 1 kemik kırığı, 1 saat pili ve bileklik ele geçirildi.

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