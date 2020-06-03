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- Antik kentte kazı yaparken fotokapana yakalandılar
Antik kentte kazı yaparken fotokapana yakalandılar
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi fotokapanla yakalandı.
- AA
- 03.06.2020 - 23:00
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Zorzilla Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan üç kişi fotokapan yardımıyla yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 3 bakır çubuk, 8 işaretleme çivisi, 25 metre elektrik kablosu, 1 av tüfeği mermisi, 1 kemik kırığı, 1 saat pili ve bileklik ele geçirildi.