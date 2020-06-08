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- Konya'da aracına giren yılan çıkarılamayınca evine gitti
Konya'da aracına giren yılan çıkarılamayınca evine gitti
- AA
- 08.06.2020 - 15:15
Konya'nın Beyşehir ilçesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halinde olan bir otomobilin içerisine yılan girdiği ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler, otomobilin motor bölümüne girdiği belirtilen yılanı özel aparatlar kullanarak, bulmaya çalıştı.
BİR TÜRLÜ ÇIKMADI
Uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayan itfaiye ekipleri, yılanın girebileceği noktalara sinek ilacı sıktı. Bu yöntemle de başarılı olunamayınca sürücünün otomobili, itfaiye teşkilatının da yer aldığı Beyşehir Belediyesi'nin kademesine götürüldü.
EVİNE YILANLA DÖNDÜ
İtfaiye aracını takip ederek kademeye getirilen otomobilin boşluktan altına giren ekipler, buradaki mesaisinde de yılana rastlayamadı. Bunun üzerine yılan, hortumla çamurluk bölümüne su tutularak, çıkarılmaya çalışıldı.
Yine başarılı olunamayınca sürücü yılanın kendiliğinden aracından çıkabileceğini belirterek, arama çalışmalarının sonlandırılmasını istedi.
Sürücü, daha sonra aracıyla evinin yolunu tuttu.