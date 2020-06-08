Konya'da aracına giren yılan çıkarılamayınca evine gitti

İtfaiye ekiplerinin yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf etmesine rağmen başarılı olamayınca, sürücü pes ederek yılanla birlikte evinin yolunu tuttu.

Konya'nın Beyşehir ilçesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halinde olan bir otomobilin içerisine yılan girdiği ihbarı üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ekipler, otomobilin motor bölümüne girdiği belirtilen yılanı özel aparatlar kullanarak, bulmaya çalıştı.

BİR TÜRLÜ ÇIKMADI

Uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayan itfaiye ekipleri, yılanın girebileceği noktalara sinek ilacı sıktı. Bu yöntemle de başarılı olunamayınca sürücünün otomobili, itfaiye teşkilatının da yer aldığı Beyşehir Belediyesi'nin kademesine götürüldü.

EVİNE YILANLA DÖNDÜ

İtfaiye aracını takip ederek kademeye getirilen otomobilin boşluktan altına giren ekipler, buradaki mesaisinde de yılana rastlayamadı. Bunun üzerine yılan, hortumla çamurluk bölümüne su tutularak, çıkarılmaya çalışıldı.

Yine başarılı olunamayınca sürücü yılanın kendiliğinden aracından çıkabileceğini belirterek, arama çalışmalarının sonlandırılmasını istedi.

Sürücü, daha sonra aracıyla evinin yolunu tuttu.