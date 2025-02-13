Ekipler trafikte usulsüz çakar kullanımının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.
İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.
YAKIŞIKLI GÜVENLİK ÇAKARLI ARAÇLA YAKALANDI
Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü sosyal medyada 'Yakışıklı Güvenlik' olarak bilinen Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.
142 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.
EHLİYETİNE 1 AY EL KONULDU
Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.
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