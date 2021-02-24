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    Aracını çalan genci öldüren iş adamının cezası belli oldu

    Manisa’dan çalınan aracının peşine düşerek yaptığı takip sonucu Bursa’da bulduğu otomobilindeki 2 şüpheliden birini tabancayla öldüren iş adamına, 15 yıl hapis cezası verildi.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 17:55
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    Aracını çalan genci öldüren iş adamının cezası belli oldu

    İzmir’den Manisa’ya gitmek üzere 2 Şubat akşamı yola çıkan Ömer Er, yolda otostop yapan Mustafa Alınç ve Murat A.’yı aracına aldı.

    Er, daha sonra kullanması için verdiği otomobilinin Alınç tarafından çalınması üzerine aracının peşine düştü.

    ARACINDA ÖLDÜRDÜ

    5 Şubat’ta Bursa’da bulduğu aracındaki Alınç’ı tabancayla ateş ederek öldüren Er, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

    Ömer Er’in yanındaki Y.O. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis kuzeni H.İ.E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık 34 yaşındaki Ömer Er, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Aracını çalan genci öldüren iş adamının cezası belli oldu #1

    15 YIL HAPİS VERİLDİ

    Maktulün yakınları, Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

    Tutuksuz sanık H.İ.E. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının ardından tutuklu sanık Ömer Er’i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    Heyet, tutuksuz sanık H.İ.E.’nin ise beraatine karar verdi.

    Aracını çalan genci öldüren iş adamının cezası belli oldu #2

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