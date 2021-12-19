Aracının kilometresini düşürüp sattı, davalık oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, satın aldığı aracın orijinal kilometresini düşürüp satan kişi hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Burak Ç. isimli bir şahsa ait 59 bin 600 kilometrelik otomobil, 24 Eylül 2020'de bir şirket tarafından 220 bin liraya satın alındı.

Şirket, Ankara'daki noterde yapılan işlemlerin ardından otomobili muayeneye götürdü.

Muayenede ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı.

KİLOMETRESİ SAHTE ÇIKTI

Kontrollerde otomobilin orijinal kilometresinin düşürüldüğü tespit edildi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Şirketin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Burak Ç.'nin aracı 17 Eylül 2020'de Ankara'da başka bir noterde Ufuk Ç.'den aldığını ve satış işlemi sırasında aracın 258 bin kilometrede olduğunu beyan ettiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Burak Ç. ifadesinde aracın kilometresiyle oynamadığını, üzerine atılı suçu işlemediğini savundu.

SAVCI 'DOLANDIRICILIK' DEDİ

Suç, uzlaştırma kapsamına girdiğinden dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Tarafların anlaşamaması üzerine savcılık, dava açmak için yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek Burak Ç. hakkında "dolandırıcılık" suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, "Burak Ç'nin, sattığı aracın kilometresini düşürüp, müştekiye değerinden fazla fiyata satarak menfaat temin ettiği" yer aldı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, sanık hakkında dolandırıcılık suçundan, 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.