Afyonkarahisar'da, aracına aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan yabancı uyruklu şahıs, 9 araca çarptıktan sonra polis ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yabancı uyruklu bir şüpheli 51 AL 857 plakalı aracıyla Ece Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelerek, yakıt aldıktan sonra hızla kaçmaya başladı.

İstasyon çalışanları hemen başka bir araç ile şüpheliyi takibe başladı.

KAÇARKEN 9 ARACA ÇARPTI

Bu sırada polise de ihbarda bulunulurken, 7'si park halinde 9 araca çarpan şüphelinin aracı vatandaşların da yardımı ile polis ekiplerince durduruldu.

Aracıyla kaçarken 9 araca çarpan şüphelinin yakalanma anı

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, gözaltına alınırken, olay nedeniyle İstasyon Caddesi ile Belediye Meydanı'ndaki trafik kısa süreliğine durdu. Şüphelinin yakalanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"ARABA ÇALINTIYMIŞ"

Berber Mustafa Adatepe şüphelinin yakalanma anını anlatarak, "Sesler üzerine dükkanıdan dışarı çıktım. O sırada vatandaşlar ve polis, zanlıyı durdurmuştu. Polisler zanlıyı kelepçe takıp, götürdü. Duyduğumuza göre araba çalıntıymış, istasyondan yakıt alıp parasını ödemeden kaçmış" dedi.



