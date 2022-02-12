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    Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle öldüren kadın tutuklandı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde, araçta tartıştığı Hakkı Öz’ü emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü iddia edilen Buket A. (40) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 14:51
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    Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle öldüren kadın tutuklandı

    İzmir'in Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi 5733 sokakta meydana gelen olayda, hafif ticari araç içerisinde bulunan Hakkı Öz (43) ile Buket A. (40) arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buket A., sürücü koltuğunda bulunan Hakkı Öz’ü boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu.

    TUTUKLANDI

    Cinayetin ardından Buket A., evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

    Öte yandan, Buket A. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Buket A. emniyet ifadesinde, olay günü Hakkı Öz ile birlikte alkol aldıklarını, Öz’ün bir süredir kendisine kötü davrandığını ve bu nedenle bir çok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

    "NASIL ÖLDÜĞÜNÜ HATIRLAMIYORUM"

    Öz’ün kendisini darp ettiğini öne süren Buket A., “Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık, kavga ettik. Beni darp ediyordu. İttirdim. Nasıl öldüğünü hatırlamıyorum.” şeklinde iddialarda bulundu.

    Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle öldüren kadın tutuklandı #1

    Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle öldüren kadın tutuklandı #2

    Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle öldüren kadın tutuklandı #3


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