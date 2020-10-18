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- Aranvutköy'de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada
Aranvutköy'de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada
Arnavutköy-Bolluca seferini yapan minibüs, tıka basa dolu hali ile koronavirüs tedbirlerinin nasıl hiçe sayıldığını göz önüne serdi. O anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.
- İHA
- 18.10.2020 - 17:40
Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın önlemler aldığı bu süreçte, İstanbul Arnavutköy'de görenleri tedirgin eden anlar yaşandı.
Arnavutköy-Bolluca seferi yapan minibüs hattında birbirlerine sıfır mesafe ile duran onlarca yolcu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞOKE EDEN YAKINLIK
Arnavutköy'de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şoke etti.
Aranvutköy'de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada VİDEO
SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde adeta üst üste seyahat eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiç saydı.