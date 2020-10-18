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    Aranvutköy'de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada

    Arnavutköy-Bolluca seferini yapan minibüs, tıka basa dolu hali ile koronavirüs tedbirlerinin nasıl hiçe sayıldığını göz önüne serdi. O anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 17:40
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    Aranvutköy'de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada

    Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın önlemler aldığı bu süreçte, İstanbul Arnavutköy'de görenleri tedirgin eden anlar yaşandı.

    Arnavutköy-Bolluca seferi yapan minibüs hattında birbirlerine sıfır mesafe ile duran onlarca yolcu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ŞOKE EDEN YAKINLIK

    Arnavutköy'de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şoke etti.

    Aranvutköy'de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada VİDEO


    SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

    Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde adeta üst üste seyahat eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiç saydı.

    Aranvutköy de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada #1

    Aranvutköy de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada #2

    Aranvutköy de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada #3

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