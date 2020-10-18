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Aranvutköy'de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada

Aranvutköy'de tıka basa minibüs yolculuğu kamerada

Arnavutköy-Bolluca seferini yapan minibüs, tıka basa dolu hali ile koronavirüs tedbirlerinin nasıl hiçe sayıldığını göz önüne serdi. O anlar bir vatandaş tarafından kamera ile kaydedildi.