Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yola savruldu

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Aracın sürücüsü ve ön tarafta oturan turistin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken, 6'sının hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.

Tatil yapamayan Rus turistler, rotayı Karadeniz kıyısındaki Rus kasabalarına çevirdi.

Krasnodar’ın deniz turizmi en yoğun olan kasabalarından Anapa’da arazi aracının arkasına binen turistler, geziye çıktı.

Aracın üzerinde eğlenerek gezen turistleri taşıyan araç, yolun ortasında savrulmaya başladı.

6 TURİST YOLA SAVRULDU

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı yol kenarına sürdü. Arazi aracının devrilmesi ilde 6 turist de yola savruldu. Olay yerine ambulans sevk edilirken, 6 turistin yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Rusya'da arazi aracı devrildi, turistler yol kenarına savruldu İZLE

Aracın sürücüsü ve ön tarafta oturan turistin ise kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

ARAÇ SAHİBİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Arazi aracının üstünün yasa dışı olarak açıldığı ve lisanssız turist gezileri yapıldığı tespit edilerek, araç sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.