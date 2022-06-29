Arda Turan, cinsel taciz davasından beraat etti

Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılanan Arda Turan için beraat kararı çıktı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Emirgan semtindeki bir eğlence mekanına giden futbolcu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi olan Özlem Şahin'i omzundan dürttüğü ve “Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım.” diyerek cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

10 Ekim 2018'de yaşanan olayın ardından Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga çıktı, burnu kırılan şarkıcı hastanenin yolunu tuttu.

Silahla hastaneye gitti

Arda Turan da şarkıcının ardından soluğu hastanede aldı ve ortaya çıkan görüntülerde futbolcunun elindeki silah dikkat çekti.

Tüm bu yaşananların ardından olay adli mercilere taşındı.

Arda Turan ve Berkay kavgasının hastane görüntüleri VİDEO

Cinsel taciz suçundan beraat

Özlem Şahin'e yönelik “cinsel taciz” ile suçlanan Arda Turan, 11 Eylül 2019 tarihinde İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla bu suçtan beraat etti.

Mahkeme, Arda Turan'a “Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek”, “Ruhsatsız silah bulundurmak” ve “Kasten yaralama” suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Beraat kararına itiraz

Berkay Şahin'e, Arda Turan'a karşı hakaret suçunun tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Karar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin, avukatları aracılığıyla “Cinsel taciz” yönünden verilen beraat kararına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için davanın yeninden görülmesine hükmetti.

Burak Yılmaz ara celsede ifade verdi

Dava ile ilgili 20 gün önce bir duruşma daha görüldü.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Şahin katılmadı.

Tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, Arda Turan'ın tanık olarak gösterdiği futbolcu Burak Yılmaz'ın ara celsede ifade verdiği belirtildi.

“Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım”

Burak Yılmaz'ın ifadesinde, “Olay tarihinde bir mekanda eğleniyorduk. Hatırladığım kadarıyla bir arbede olayı oldu. Berkay'a yardımcı oldum. Dışarı çıkardım. Mekan çok kalabalıktı. Aralarındaki tartışma anını görmedim. Ayrıca Arda'nın, Özlem Hanım'la diyaloğuna şahit olmadım. Arda ile Berkay arasında 2-3 saniyelik bir konuşma geçti. Ancak uzak olduğum için ne konuştuklarını duyamadım. Sonra bir anda arbede oldu. Berkay'ın burnu kanadı. Dışarı çıkardım. Korumaları geldi. Birisi ‘silahımı getirin’ diye bir şey söyledi. Ancak kim söyledi hatırlayamıyorum. Sonra da ben Arda'yı alıp oradan çıkardım. Arda benden yaklaşık 15 dakika sonra mekana gelmişti. Geldikten sonra hep yanımdaydı. Mekan çok kalabalıktı ve karanlıktı.” dediği öğrenildi.

Hakim, tekrar dinlemeye gerek görmedi

Öte yandan hakim, Özlem Şahin ve Arda Turan'ın mahkemede dinlenme talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Karar duruşması

Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen dava bugün karara bağlandı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

‘Kesin ve inandırıcı bir delil yok’

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, bozma kararı uyarınca tanıkların dinlenmiş olduğunu ve tanık anlatımlarının suçun sübutu ile aksi yönünde delil durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirtti.

Açıklanan mütalaada sanık Arda Turan’ın üzerine atılı ‘cinsel taciz’ suçundan kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

Mahkemeden ek süre talebi

Duruşmada müşteki avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre istedi.

Sanık avukatları ise mütalaaya katıldıklarını ve süre talebinin yerinde olmadığını söyleyerek müvekkilin beraatine karar verilmesini talep etti.

Beraat etti

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Arda Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan, üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.