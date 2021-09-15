Arda Turan’ın davası için Burak Yılmaz beklenecek

Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizle suçlanan Arda Turan hakkındaki beraat kararının bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada, Burak Yılmaz dinlenecek.

İstanbul Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin’e yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan beraat kararı vermişti.

Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin’in avukatları, ‘cinsel taciz’ yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti.

Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi.

SADECE AVUKATLAR KATILDI

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Arda Turan ile müştekiler Berkay ile Özlem Ada Şahin katılmazken, tarafların avukatları katıldı.

Önceki celse, tanık olarak dinlenmesine karar verilen futbolcu Burak Yılmaz ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki Özlem Ada Şahin’in avukatı, tanık olarak dinlenecek olan Onur Ürkmez için duruşmaya gelmesi için tebligat çıkarılmasını talep etti.

Sanık Arda Turan’ın vekilleri ise, Fransa’da olan futbolcu Burak Yılmaz’ın, ekim ayındaki Milli maçın kadrosuna seçilmesi halinde Türkiye’ye geleceğini belirterek, geldiğinde adresini bildireceklerini ve Türkiye’ye gelmesi halinde de tanık olarak hazır edeceklerini söyledi.

BURAK YILMAZ BEKLENECEK

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tanıkların beyanlarının alınması için eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme, öncesinde hakkında tebligat çıkarılan ancak duruşmaya gelmeyen Onur Ürkmez’in zorla getirilmesine karar verdi.

Sanık avukatlarına Burak Yılmaz’ı hazır etmeleri için süre veren mahkeme, getirilmemesi halinde yurt dışındaki adresini bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arda Turan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘kasten yaralama’, ‘genel güvenliği tehlikeye sokacak tarzda silahla ateş etme’, ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, Berkay Şahin hakkında ise ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.