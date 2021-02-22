Ardahan buz tuttu, eksi 26 derece

Kar yağışı sonrası soğuk havanın da etkisi ile Göle ilçesinde sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar aç kalan güvercinleri besledi.

Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Şubat ayının son günlerine gelinmesine rağmen dondurucu soğuklar hayvanları da olumsuz etkiledi. Göle ilçesinde hava sıcaklığının eksi 26 dereceye kadar düştüğü görüldü.

YEM BIRAKTILAR

Dondurucu soğukta gece boyu binalarının çatılarındaki oyuklarda tüneyerek hayata tutunan güvercinler, meydanda toplanarak vatandaşların yem bırakmasını bekledi.

Duyarlı vatandaşlar, düzenli olarak aç kalan güvercinleri aldıkları buğdayları bırakarak besledi.

Vatandaşlarının ilgisini çeken güvercinler, adeta insanlar ile birlikte cadde ve sokakları paylaştı.

“ARAÇLAR ÇALIŞMIYOR”

Güvercinleri yemleyen vatandaşlar, ''Ardahan'da şu anda hava sıcaklığı eksi 18 derece ve soğuktan etkilenen güvercinleri yemliyoruz. Soğuklar nedeniyle her yer dondu. Araçlar çalışmıyor. Köyden şehre çok zor geldik. Hissedilir derecede soğuk var.'' şeklinde konuştu.