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    Ardahan depreminin sesi kaydedildi

    Bölgede korku yaratan 5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı ortaya çıktı.
    • 29.09.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 14:46
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    Ardahan depreminin sesi kaydedildi

    Ardahan 27 Eylül tarihinde yaşanan depremle sarsıldı.

    Göle ilçesinde etkili olan 5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

    Olayın ardından bölgedeki evlerde çatlaklar oluştuğu ve bir köyün minaresinin yıkıldığı kaydedildi.

    Depremin ses kaydı ortaya çıktı

    Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

    Can kaybının yaşanmadığı depremin ses kaydı ortaya çıktı.

    Ardahan depreminin sesi kaydedildi ViDEO

    Ardahan depreminin sesi kaydedildi #1

    6 saniyelik ses

    Sinop İl Özel İdaresi'nde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu depremin, yer altındaki sesini kayıt altına aldı.

    DHA'nın aktarımına göre; paylaşılan kayıtta, 6 saniyelik seste büyük gürültü duyuluyor.

    Ardahan depreminin sesi kaydedildi #2

    nsan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir"

    İnsan kulağının 20 Hz'den küçük frekansları işitemeyeceğini söyleyen Dr. Livaoğlu, "Deprem sinyaline ait frekanslar genelde 20 Hz'den azdır. Bunu işitilebilir hale getirmek için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyalinin örnekleme periyoduna bağlı olarak band hızı artırılarak sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır ve böylece frekans içeriği insan kulağının duyulabileceği eşiklere yükseltilir. Bu depremde sığ ve yakın alanda bulunan bir istasyon kaydını kullandık" dedi.



    Ardahan depreminin sesi kaydedildi #3

    Ardahan depreminin sesi kaydedildi #4


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