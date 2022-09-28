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- Ardahan Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Ardahan Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.
- 28.09.2022 - 09:03
Ardahan'ın Göle ilçesi merkezli saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
4 büyüklüğünde ikinci deprem
İlk depremin ardından saat 17.43 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremde hasar oluşan köylerde incelemelerde bulundu.
Hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alınacağını belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.
Depremde ahırlarda yaşanan yıkım nedeniyle bazı köylerde hayvanlar açık alanlara alındı.
Vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi
Evlerde hasar oluşan vatandaşlar için çadır kurulması için hazırlıklara başlandı.