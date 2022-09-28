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    Ardahan Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

    Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde yıkım ve çatlaklar olan vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi.
    • 28.09.2022 - 09:03
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    Ardahan Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

    Ardahan'ın Göle ilçesi merkezli saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

    4 büyüklüğünde ikinci deprem

    İlk depremin ardından saat 17.43 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    Ardahan Valisi Hüseyin Öner, depremde hasar oluşan köylerde incelemelerde bulundu.

    Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

    Vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alınacağını belirten Vali Öner, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

    Depremde ahırlarda yaşanan yıkım nedeniyle bazı köylerde hayvanlar açık alanlara alındı.

    Vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi

    Evlerde hasar oluşan vatandaşlar için çadır kurulması için hazırlıklara başlandı.

    Ardahan Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi #1

    Ardahan Göle’de vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi #2

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