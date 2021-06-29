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- Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklu
Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklu
Merkezi Ardahan olmak üzere Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
- DHA
- 29.06.2021 - 14:05
- Güncelleme : 29.06.2021 - 14:26
Jandarma, İsveç uyruklu bir kişinin, 15 Haziran 2021 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinden Ardahan'a gelerek kaçak yollardan Gürcistan'a geçiş yapacağı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı yönünde ihbar aldı.
Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi, Çıldır ilçesi Baltalı köyündeki evde buldu.
Şüpheli ve evdeki 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla genişletilen operasyonda, Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Antalya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.