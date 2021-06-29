Euro
10.3809
0.1%
Dolar
8.7173
0.39%
Altın
495.1
-0.36%
Borsa
1.353
-1.47%
Bitcoin
308.388
3.40%
EXEN Coin
30.80
0.98%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklu

    Merkezi Ardahan olmak üzere Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklu

    Jandarma, İsveç uyruklu bir kişinin, 15 Haziran 2021 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinden Ardahan'a gelerek kaçak yollardan Gürcistan'a geçiş yapacağı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı yönünde ihbar aldı.

    Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi, Çıldır ilçesi Baltalı köyündeki evde buldu.

    Şüpheli ve evdeki 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla genişletilen operasyonda, Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Antalya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

    9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir