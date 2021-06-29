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Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklu

Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklu

Merkezi Ardahan olmak üzere Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.