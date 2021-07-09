Ardahan'da 25 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da 25 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi

Yasa dışı yetiştirildiği belirlenen kenevirler, jandarma ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çıldır ilçesinde daha önce belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyona narkotik köpeği "Tipi" de destek verdi.

25 BİN 600 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Kayabeyi köyü kırsalındaki arazide, boyları 50 ile 75 santimetre arasında değişen 25 bin 600 kök Hint keneviri tespit etti. Hint kenevirleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince yakıldı.