Euro
10.2997
-0.16%
Dolar
8.6799
-0.15%
Altın
502.38
-0.33%
Borsa
1.372
-0.05%
Bitcoin
285.528
0.20%
EXEN Coin
27.36
2.47%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Ardahan'da 25 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi

    Yasa dışı yetiştirildiği belirlenen kenevirler, jandarma ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.
    • AA
    • 09.07.2021 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da 25 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi

    Ardahan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çıldır ilçesinde daha önce belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    Operasyona narkotik köpeği "Tipi" de destek verdi.

    25 BİN 600 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, Kayabeyi köyü kırsalındaki arazide, boyları 50 ile 75 santimetre arasında değişen 25 bin 600 kök Hint keneviri tespit etti. Hint kenevirleri, cumhuriyet savcılığının talimatıyla İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince yakıldı.

    Ardahan da 25 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi #1

    Ardahan da 25 bin 600 kök Hint keneviri imha edildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir