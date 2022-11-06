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Ardahan'da 8 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi
Ardahan'da yatılı yurtta kalan 8 üniversite öğrencisi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.
- 06.11.2022 - 23:16
- Güncelleme : 06.11.2022 - 23:28
Ardahan’da 8 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Ardahan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler yatılı kaldıkları kız öğrenci yurdunda akşam yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle 8 öğrenci, Ardahan Devlet Hastanesine başvurdu.
Sağlık durumları iyi
Müşahede altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İHA'nın aktardığına göre gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine yurtta inceleme başlatıldı.
Ardahan'da 8 üniversite öğrencisi yemekten zehirlendi VİDEO