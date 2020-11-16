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    Ardahan'da acıkan kurt şehre indi

    Ardahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 01:11
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 01:18
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    Ardahan'da acıkan kurt şehre indi

    Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, kent merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı.

    EVİNE GİDEN VATANDAŞ FARK ETTİ

    Fevzi Bozkurt, çalıştığı iş yerinden aracıyla evine gittiği sırada yiyecek arayan kurtla karşılaştı.

    Aracıyla ilerlerken cep telefonuyla o anları kaydeden Bozkurt'un çektiği görüntülerde, bölgede yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    Ardahan'da acıkan kurt şehre indi İZLE

    Ardahan da acıkan kurt şehre indi #1

    Ardahan da acıkan kurt şehre indi #2

    Ardahan da acıkan kurt şehre indi #3

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