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    Ardahan'da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale

    Köydeki ahırın gübre çukuruna inek ve yavru bir köpeğin düşmesi sonucu AFAD görevlileri çağırıldı. Kalbi duran yavru köpek, AFAD personelinin kalp masajıyla hayata döndü.
    • 22.09.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:56
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    Ardahan'da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale

    Ardahan'ın Akyaka köyünde Vedat Özgür’e ait ahırın sıvı gübre çukuruna yavru köpekle bir inek düştü.

    Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

    Özel kıyafetlerini giyerek 5 metre derinliğindeki çukura giren görevliler, önce köpeği, ardından da traktöre bağladıkları halatla ineği çıkardı. Görevliler, ineği hortumla yıkayarak temizledi.

    Yavru köpek, kalp masajıyla hayata döndü

    Yavru köpeğin kalbinin durduğunu fark eden bir görevli, parmaklarıyla kalp masajı yaptı.

    Görevlinin çabasıyla yeniden hayata döndürülen yavru köpek, sahibine teslim edildi.

    Ardahan da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale #1

    Ardahan da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale #2

    Ardahan da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale #3

    Ardahan da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale #4

    Ardahan da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale #5

    Ardahan da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale #6

    Ardahan da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale #7

    Ardahan da AFAD ekiplerinden kalbi duran köpeğe müdahale #8


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