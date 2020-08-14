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- Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı
Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı
Kontrolden çıkan askeri kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu, araçta bulunan 5 personel hafif yaralandı.
- İHA
- 14.08.2020 - 16:32
Ardahan-Kars kara yolunun 1. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve askeri yetkililer sevk edildi.
5 ASKER HAFİF YARALANDI
Kazada 5 askeri personel hafif yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araç ise kısa sürede olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı