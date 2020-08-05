Ardahan'da çay demlemek için sobaya benzin döktü: Yandı

Çay yapmak için sobayı benzinle yakan adam, meydana gelen parlama sonucunda feci şekilde yandı. Ağır yanıkları oluşan adam Erzurum'da tedaviye alındı.

81 yaşındaki Kadim Ercan, Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi köyüne ailesiyle birlikte tatile gitti.

Evin önünde bulunan sobada çay yapmak isteyen Ercan, bir pet şişe benzini küçük bir ağaç parçasına döktü. Sobanın aniden parlaması sonucu, masa yanında bulunan pet şişedeki benzinde alev aldı.

HER YERİ ALEV ALDI

Yanan şişeyi atmak isteyen Ercan, alevlerin sıçraması sonucu kıyafetleri tutuştu. Bağırması üzerine karşı evde oturan köy muhtarı, Ercan’ın yanına koşarak üzerinden çıkardığı tişörtle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra eşinin feryatlarını duyan karısı, kovalarla su dökerek alevleri söndürdü.

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VÜCUDUNDA 2'NCİ DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU

Çevredekilerin sağlık ekibine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kadim Ercan, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ercan, Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kadim Ercan’ın kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.

BAĞIRMASINI KARŞI EVDEN KÖY MUHTARI DUYMUŞ

Alevler parlayınca ilk olarak göğsünün tutuştuğunu ifade eden Kadim Ercan, “Çıldır’ın Kayabeyi köyüne tatile gittik. Soba çayı yapalım dedik. Sabah erken saatte sobanın yanında duran benzini ağaç parçasının üstüne dökerek sobanın içinde ateşledim. Kalan benzinde plastik şişede masanın üstündeydi. Soba alevlenince şişeye de alevlendi. Üstüme sıçradı, üstüm tutuştu. Şişeyi attım atmasam ev de yanacaktı. Bağırdım, eşim içerideydi geldi. Köy muhtarı karşıdan görmüş geldi, söndürdüler. İlk göğsüm tutuştu, pijamalar vardı üzerimde. Karşı evden köy muhtarı bağırmamı duymuş geldi tişörtünü çıkartarak alevlere vurdu. Hanım kovalarla su döktü, söndürdüler. İlk Ardahan Devlet Hastanesine gittik sonra buraya sevk ettiler” diye konuştu.

"SÖNDÜRMESELERDİ BEN DE YANACAKTIM EV DE YANACAKTI"

Yaşadığı olaydan sonra vatandaşlara uyarılarda bulunan Ercan, “Bunun bilincindeyim, olacak varmış. Şoförüm ben ama bir anlık oldu. Çok sakat bir durum, söndürmeselerdi ben de yanacaktım ev de yanacaktı. Vatandaş yakıtla yakarken dikkat etsin. Ateş olduğunda parlıyor, tutuştuğunda kimse kurtulamıyor” şeklinde konuştu.

















