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    Ardahan'da çıkan hortum çatıları uçurdu

    Evlerin çatısının uçmasına neden olan hortum, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
    • DHA
    • 06.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 20:14
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    Ardahan'da çıkan hortum çatıları uçurdu

    Ardahan'ın Göle ilçesi Çardaklı köyünde hortum meydana gelirken, 3 ev ve 10 samanlığın çatısı uçtu.

    "İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUK"

    Can kaybının yaşanmadığı hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Bazı vatandaşlar, hortum anını korku filmlerine benzeterek, ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettiklerini söyledi.

    AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.

    Ardahan'da çıkan hortum çatıları uçurdu VİDEO


    Ardahan da çıkan hortum çatıları uçurdu #1

    Ardahan da çıkan hortum çatıları uçurdu #2

    Ardahan da çıkan hortum çatıları uçurdu #3

    Ardahan da çıkan hortum çatıları uçurdu #4

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