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    Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı

    Ekipler, 3 saatlik çalışmayla ineği bulunduğu yerden indirmeyi başardı.
    • İHA
    • 08.07.2021 - 10:45
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    Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı

    Ardahan'da inek, çıktığı kayalıklardan inemedi.

    Göle ilçesine bağlı Filizli köyü yaylasında kayalıklara çıkan bir inek için, sahibi Murat Akyıldırım tarafından yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı bilgisini alan Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye gitti.

    3 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

    Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları ineği kayalıklardan yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda indirdi.

    Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

    Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı ViDEO

    Ardahan da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı #1

    Ardahan da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı #2

    Ardahan da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı #3

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