- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı
Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı
Ekipler, 3 saatlik çalışmayla ineği bulunduğu yerden indirmeyi başardı.
- İHA
- 08.07.2021 - 10:45
Ardahan'da inek, çıktığı kayalıklardan inemedi.
Göle ilçesine bağlı Filizli köyü yaylasında kayalıklara çıkan bir inek için, sahibi Murat Akyıldırım tarafından yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı bilgisini alan Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye gitti.
3 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU
Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları ineği kayalıklardan yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda indirdi.
Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı ViDEO