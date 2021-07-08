Ekipler, 3 saatlik çalışmayla ineği bulunduğu yerden indirmeyi başardı.

Ardahan'da inek, çıktığı kayalıklardan inemedi.

Göle ilçesine bağlı Filizli köyü yaylasında kayalıklara çıkan bir inek için, sahibi Murat Akyıldırım tarafından yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı bilgisini alan Jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye gitti.

3 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları ineği kayalıklardan yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda indirdi.

Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Ardahan'da kayalıklarda mahsur kalan inek, halatla kurtarıldı ViDEO