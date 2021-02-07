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    Ardahan'da kız kaçırma tartışması cinayetle bitti

    Ardahan'da kız kaçırma nedeniyle çıkan tartışmada Cemil Akbulut, tabancayla yengesi Gonca Akbulut'u göğsünden vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 17:09
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    Ardahan'da kız kaçırma tartışması cinayetle bitti

    Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Derendere köyünde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Serkan Ç., iddiaya göre 16 yaşındaki T.A.'yı kaçırdı.

    Olayın ardından iki ailenin de fertleri bir araya geldi. Aile fertleri, gerginliğin sona ermesi için konuştuğu sırada tartışma çıktı.

    YENGESİNİ VURDU

    Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce T.A.'nın amcası 33 yaşındaki Cemil Akbulut, ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi 43 yaşındaki Gonca Akbulut'u tabancayla vurdu.

    Gonca Akbulut, merminin göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

    Gonca Akbulut

    HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gonca Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Akbulut'un cansız bedeni morga konuldu. Jandarma ekipleri ise, Cemil Akbulut'u gözaltına alıp, işlemleri için karakola götürdü.

    Cemil Akbulut

    Cemil Akbulut

    Gonca Akbulut

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